Polizei Wolfsburg

POL-WOB: VW Multivan, Golf Cabriolet und Audi entwendet - 70.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Steimker Berg, Unter den Eichen 23.05.2023, 22.00 Uhr - 24.05.2023, 07.50 Uhr

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße, VW Parkplatz 24.05.2023, 06.20 Uhr - 14.45 Uhr

Wolfsburg, OT Almke, Elmstraße

24.05.2023, 21.00 Uhr - 25.05.2023, 06.35 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg verzeichnet von Dienstagabend 22.00 Uhr bis Donnerstagmorgen 06.35 Uhr drei Pkw Komplettdiebstähle im Wolfsburger Stadtgebiet. Dabei dürfte nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens 70.000 Euro entstanden sein.

In der Straße Unter den Eichen entwendeten Unbekannte zwischen Dienstagabend 22.00 Uhr und Mittwochmorgen 07.50 Uhr einen gelb/weißen VW Multivan. Das fünfeinhalb Jahre alte Fahrzeug stand ordnungsgemäß verschlossen vor dem Wohnhaus des rechtmäßigen Eigentümers. Der Schaden dürfte sich hier auf 42.500 Euro belaufen.

Am Mittwoch verschwand zwischen 06.20 Uhr und 14.45 Uhr ein blaues Golf Cabriolet vom VW Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße. Das 28 Jahre alte Fahrzeug stand auf dem VW Parkplatz im Bereich des Tor 17, also zwischen den Straßen Schachtweg und Lessingstraße. Eine Schadensermittlung findet derzeit statt.

In der Elmstraße der Ortschaft Almke, verschwand zwischen Mittwochabend 21.00 Uhr und Donnerstagmorgen ein dunkelgrauer Audi A6. Die rechtmäßigen Besitzer hatten ihren sechseinhalb Jahre alten Wagen, ordnungsgemäß verschlossen, direkt vor dem Wohnhaus abgestellt. Durch den Diebstahl ist ein Schaden von etwa 25.000 Euro entstanden.

Die Polizei hofft darauf, dass in allen drei Fällen Zeugen Hinweise zu den Fahrzeugdiebstählen geben können und bittet um Meldungen an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell