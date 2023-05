Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Erneute Inbrandsetzung von Müllcontainern - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Halberstädter Straße 24.05.2023, 03.58 Uhr

Am Mittwochmorgen wurden in der Halberstädter Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen drei Papiermüll-Container vollständig zerstört, nachdem sie durch einen unbekannten Täter in Brand gesetzt wurden. Es entstand Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Berufsfeuerwehr über Notruf verständigt, dass in der Halberstädter Straße zwei Müllcontainer brennen. Beim Eintreffen des Löschzuges standen die Tonnen bereits in Vollbrand, zwei in unmittelbarer Nähe stehende Container wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt.

Während der Löscharbeiten stellte ein Feuerwehrmann den Brand eines weiteren Müllcontainers einige Häuser weiter fest. Auch dieser Brand wurde vollständig gelöscht.

Inwieweit die Brände im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen der letzten Zeit stehen, ist Gegenstand der fortdauernden Ermittlungen.

Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05361/46460 bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße zu melden

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell