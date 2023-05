Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Grundschule - Täter kamen über das Wochenende

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Tiergartenbreite, Am Lerchengarten 19.05.2023, 12.30 Uhr - 22.05.2023, 06.45 Uhr

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende in die Grundschule in der Straße Am Lerchengarten eingebrochen. Der Tatzeitraum umfasst Freitagmittag 12.30 Uhr bis Montagmorgen 06.45 Uhr.

Nach derzeitigen Kenntnisstand der Ermittler verschaffte sich der unbekannte Täter auf noch zu klärende Art und Weise Zutritt zum Schulgebäude. Auf der Suche nach vermutlich Bargeld betrat er verschieden Klassenräume und öffnete gewaltsam die dort befindlichen Schränke.

Ob und was er hierbei erbeutet wird derzeit ermittelt.

Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell