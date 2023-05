Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Supermarkt - Polizei hofft auf Zeugen

Königslutter (ots)

Königslutter, Bahnhofstraße

20.05.2023, 21.25 Uhr - 21.05.2023, 00.30 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in einen Supermarkt in der Bahnhofstraße eingebrochen.

Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend 21.25 Uhr und Sonntagmorgen 00.30 Uhr.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand zerstörten die Unbekannten zur fraglichen Zeit die Glaseinfassung eines Fensters und stiegen durch dieses in den Markt ein.

Wahrscheinlich wurden sie bei ihrer Tatausführung gestört, denn nach ersten Feststellungen flüchteten sie unverrichteter Dinge.

Wie hoch der angerichtete Schaden ist, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeug um den Discounter bemerkt haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat im Gerichtsweg, Rufnummer 05353/94105-0.

