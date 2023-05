POL-WOB: Fußgänger auf Parkplatz angefahren - 38-Jähriger schwer verletzt

Schöningen (ots) - Schöningen, Eichendorffstraße 17.05.2023, 16.00 Uhr - 19.05.2023, 09.00 Uhr Unbekannte sind zwischen Mittwochnachmitttag 16.00 Uhr und Freitagmorgen 09.00 Uhr in eine Schule in der Eichendorffstraße eingebrochen. Eine Angestellte hatte am Freitagmorgen den Eichbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert. Nach ersten Ermittlungen gelangten die Täter über den Pausenhof an das ...

