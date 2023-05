Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule - Polizei hofft auf Zeugen

Schöningen (ots)

Schöningen, Eichendorffstraße

17.05.2023, 16.00 Uhr - 19.05.2023, 09.00 Uhr

Unbekannte sind zwischen Mittwochnachmitttag 16.00 Uhr und Freitagmorgen 09.00 Uhr in eine Schule in der Eichendorffstraße eingebrochen. Eine Angestellte hatte am Freitagmorgen den Eichbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert.

Nach ersten Ermittlungen gelangten die Täter über den Pausenhof an das Schulgebäude. Hier öffneten sie gewaltsam eine Zugangstür und betraten das Innere des Schulgebäudes.

Anschließend bewegten sich die Unbekannten durch das Schulgebäude und öffneten in diversen Unterrichtsräumen gewaltsam Schränke und durchsuchten diese.

Hierbei entwendeten sie nach ersten Feststellungen diverse Computer und Zubehör.

Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Was die Täter alles entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

In jüngster Vergangenheit ist der Schulkomplex mehrfach Ziel von Brandstiftungen gewesen (wir berichteten). Unbekannte hatten wiederholt Müllcontainer auf dem Schulhof entzündet. Nur durch schnelles und beherztes Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Schöningen konnte Schlimmeres verhindert werden.

Ob zwischen den Brandstiftungen und dem Einbruch ein Tatzusammenhang besteht, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat in Schöningen, Rufnummer 05352/95105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell