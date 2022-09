Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mutmaßlicher Schleuser in Untersuchungshaft

Appenweier/Offenburg (ots)

Am Morgen des 25. September kontrollierten Beamte des Verkehrskommissariats Offenburg an der Tank-und Rastanlage Renchtal einen 52-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen als Fahrer eines Fahrzeugs mit polnischer Zulassung. In seinem Fahrzeug befanden sich zudem vier ägyptische Staatsangehörige, die keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen konnten. Nach ersten Ermittlungen durch die zuständige Bundespolizeiinspektion Offenburg kam der Kontakt zwischen den Fahrzeuginsassen über einen Messengerdienst zustande, wonach der mutmaßliche Schleuser die vier ägyptischen Staatsangehörigen gegen ein Entgelt von mehreren hundert Euro pro Person von Italien über die Schweiz nach Deutschland gebracht hatte.

Der Beschuldigte, der bereits zweimal wegen ähnlich gelagerter Fälle in Erscheinung getreten war, wurde gestern der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Diese folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg und erließ wegen dringenden Tatverdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Schleusung und bestehender Fluchtgefahr Haftbefehl. Der 52-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und befindet sich in Untersuchungshaft. Die vier ägyptischen Staatsangehörigen stellten Asylanträge und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell