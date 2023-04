Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gemeinsamer Feuerwehr - und Polizeieinsatz im Wolgaster Ärztehaus

Wolgast (ots)

Am 06.04.2023 kam es gegen 18:50 Uhr zu einem gemeinsamen Einsatz von Polizei und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast in der Hufelandstraße in Wolgast. Grund war der Eingang einer Brandmeldung in dem dortigen Ärztehaus, welche über die Rettungsleitstelle mitgeteilt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde offenbar durch zwei 11-jährige Kinder ein Desinfektionsspender im Eingangsbereich des Ärztehauses in Brand gesetzt, der Feuer fing und Brandschaden am Gebäude verursachte. Die alarmierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt des Brandes war das Ärztehaus noch für Publikumsverkehr geöffnet. Personen kamen bei dem Geschehen jedoch nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der schweren Brandstiftung aufgenommen. Diese dauern gegenwärtig an. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Kinder werden gegenwärtig keine weiteren Details bekannt gegeben. Hierfür bittet die Polizei um Verständnis. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

