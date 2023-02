Kerken-Nieukerk (ots) - Am Dienstag (07. Februar 2023) kam es zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr an der Weststraße in Kerken, zu einem versuchten Diebstahl aus einem Kfz. Der 29-jährige Halter eines grau-schwarzen Renault Megane E-Tech, hatte sein Fahrzeug in einer Parkbucht in Fahrtrichtung Straelener Straße abgestellt gehabt. Als der Mann zu seinem Fahrzeug ...

mehr