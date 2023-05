POL-W: RS - Führerschein von Raser eingezogen

Wuppertal (ots) - Heute, am Tag der Arbeit, dem 1. Mai, kam es in den drei Großstädten Wuppertal, Remscheid und Solingen zu mehreren Kundgebungen. Bei den bei der Versammlungsbehörde angezeigten Versammlungen kam es zu keinen nennenswerten Störungen. In Wuppertal nahmen 800, in Remscheid und in Solingen jeweils 500 Personen in der Spitze friedlich daran teil. Die ...

