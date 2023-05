Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einsätze der Polizei zum 1. Mai im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots)

Heute, am Tag der Arbeit, dem 1. Mai, kam es in den drei Großstädten Wuppertal, Remscheid und Solingen zu mehreren Kundgebungen. Bei den bei der Versammlungsbehörde angezeigten Versammlungen kam es zu keinen nennenswerten Störungen. In Wuppertal nahmen 800, in Remscheid und in Solingen jeweils 500 Personen in der Spitze friedlich daran teil. Die Versammlungen endeten gegen 14:00 Uhr. Gegen 13:55 Uhr wurden der Leitstelle circa 100 vermummte Personen auf der Bergstraße in Elberfeld gemeldet. Polizeikräfte konnten auf der Gathe 28 Personen, vermutlich aus dieser Gruppierung, anhalten. Es kam zum Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände. Dazu wurden sieben Strafanzeigen gefertigt und fünf Platzverweise ausgesprochen. Am Autonomen Zentrum in Elberfeld versammelten sich ab 14:00 Uhr circa 150 Personen und hielten eine nicht angezeigte Standkundgebung mit Redebeiträgen und lauter Musik ab. Zeitweise zündeten bislang Unbekannte Pyrotechnik, die in einen Hinterhof an der Markomannenstraße geworfen wurden. Mehrfachen Aufforderungen einen Versammlungsleiter zu benennen, um einen geordneten Versammlungsablauf zu gewährleisten, kamen die Teilnehmer nicht nach. Die Fahrbahn der Gathe musste für den Fahrzeugverkehr zeitweise gesperrt werden, um die Sicherheit für alle Teilnehmer zu gewährleisten. Dazu legten die Beamten drei Strafanzeigen vor. (sw)

