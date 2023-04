POL-SZ: Pressemitteilung vom 12.04.2023

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Einbruchsversuch misslingt Sonntag, 09.04.2023, 18:00 Uhr, bis Montag, 10.04.2023, 15:45 Uhr Unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag die Eingangstür zu einem Wohn- und Geschäftshaus in Wolfenbüttel, Holzmarkt, aufzuhebeln. Am Türrahmen und an der Tür konnten Hebelspuren festgestellt ...

mehr