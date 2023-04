Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 11. April 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruchsversuch misslingt

Sonntag, 09.04.2023, 18:00 Uhr, bis Montag, 10.04.2023, 15:45 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag die Eingangstür zu einem Wohn- und Geschäftshaus in Wolfenbüttel, Holzmarkt, aufzuhebeln. Am Türrahmen und an der Tür konnten Hebelspuren festgestellt werden. Der Aufbruchsversuch scheiterte jedoch offensichtlich, ein Eindringen fand nicht statt. Zur des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

