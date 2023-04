Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 10.04.2023 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Wohnungsbrand mit einer verletzen Person 38226 Salzgitter, Schillerstraße Sonntag, 09.04.23, ca. 19:40 Uhr

Am Sonntagabend wurden die Polizei und Feuerwahr Salzgitter zu einem Wohnungsbrand in der Schillerstraße alarmiert. Vor Ort konnten eine starke Rauchentwicklung sowie Kindergeschrei aus einer Wohnung festgestellt werden. Erst nach gewaltsamer Öffnung der Wohnungstür konnte eine Mutter samt ihrer drei Kinder (2, 10 und 14 Jahre alt) aus der Wohnung gerettet werden. Nach ersten Ermittlungen kam es aufgrund einer unsachgemäßen Verwendung eines Camping-Kochers zu einer Verpuffung und einem anschließenden Küchenbrand, durch den sich die 32-jährige Mutter schwere Verbrennungen an den Unteramen zuzog. Sie wurden anschließend in ein Klinikum eingeliefert. Die Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. In der Wohnung entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Ermittlungen dauern an.

Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamtinnen 38226 Salzgitter, Salzgittersee, "Reppnersche Bucht" Sonntag, 09.04.23, ca. 22:40 Uhr

Am späten Sonntagabend kam es zur Beleidigung von Polizeibeamtinnen durch einen stark alkoholisierten Mann beim sog. "Fackelschwimmen" am Salzgittersee. Der 33-jährige Mann war im Vorfeld durch Streitigkeiten aufgefallen und erhielt von den eingesetzten Polizeikräften einen Platzverweis für die Veranstaltung. Diesem kam er nicht nach und beleidigte stattdessen gezielt und massiv die eingesetzten Polizeibeamtinnen. Der Mann verbrachte die Nacht schließlich zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Ihn erwartet nun ein empfindliches Strafverfahren.

Fahren unter Betäubungsmittel- bzw. Medikamenteneinfluss 38226 Salzgitter, Schleusenweg Samstag, 08.04.23, ca. 10:04 Uhr

Am Samstagvormittag wurde durch Beamte der Polizei Salzgitter ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten diverse Auffälligkeiten bei dem Mann feststellen, die auf den Einfluss von Betäubungsmitteln hindeuteten. Er gab schließlich an, aufgrund von Schmerzen täglich Cannabisöl und Schmerzmittel einzunehmen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell