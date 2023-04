Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 9. April 2023

Wolfenbüttel (ots)

Körperverletzung

Ein 38jähriger Mann und eine 32jährige Frau gerieten am 09.04.2023, gegen 00.15 Uhr, beim Osterfeuer in Klein Flöthe in Streit. In dessen Verlauf versetzte der Mann der Frau einen Faustschlag an das Kinn, wodurch diese leicht verletzt wurde. Die Beteiligten waren alkoholisiert, gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Am 08.04.23, gegen 10.24 Uhr, wurde ein 30jähriger Mann, der in Wolfenbüttel, Schulwall, mit seinem E-Scooter unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass für den Roller kein Versicherungsschutz bestand. Der Mann musste sein Fz weiter schieben und es wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

- Skiebe - PHK

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell