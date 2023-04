Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom Sonntag, 9. April 2023:

Salzgitter / Peine (ots)

Salzgitter / Peine: Autotuningszene im Focus der Polizei

Freitag, 07.04.2023

In den vergangenen Jahren hat sich der Karfreitag in der Autotuning- und Posingszene als "Tag des Sehen und Gesehen werden" als der sogenannte "Carfreitag" etabliert. Der Salzgittersee sowie die umliegenden Ortschaften waren in der Vergangenheit Orte für derartige Treffen. Auch im Stadt und Kreisgebiet von Peine sind solche Treffen immer wieder festgestellt worden. In den genannten Bereichen haben sich erfahrungsgemäß viele Autofahrerinnen und Autofahrer mit ihren Autos mit nachträglichen Veränderungen und Anbauten an den Fahrzeugen getroffen. Die Betriebs- und Verkehrssicherheit der Fahrzeuge ist oftmals zudem nicht mehr gegeben. Dieses hat oftmals auch zu einer Beeinträchtigung der Allgemeinheit geführt. Das Verkehrsaufkommen im innerstädtischen Bereich ist an diesem Tag deutlich erhöht. Bei den Kontrollen in der Vergangenheit wurden an diesem Tag eine erhöhte Anzahl an Verstößen durch Verkehrsordnungswidrigkeiten und Verkehrsstraftaten registriert. Aufgrund der Erfahrung aus den letzten Jahren wurden durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel am Freitag, zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr, Sonderkontrollen durchgeführt. Im Ergebnis wurden zirka 100 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei waren durch technische Veränderungen in 27 Fällen ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festzustellen. Drei Autofahrer waren nicht im Besitz eines Führerscheines. Vier Autos wurden für weitere Maßnahmen sichergestellt, hierzu zählen zum Beispiel weiterführende technische Untersuchungen. Ein Autofahrer war zudem mit einem Fahrzeug unterwegs, welches nicht versichert war. Auch zahlreiche weitere Ordnungswidrigkeit wurden festgestellt und geahndet. Darüber hinaus konnten insgesamt vier illegale Kraftfahrzeugrennen festgestellt und dokumentiert werden. Hierbei wurden sechs Führerscheine beschlagnahmt. Für die Sonderkontrollen waren eine sogenannte "Action Cam" sowie zwei Schallpegelmessgeräte im Einsatz. Verschiedenste Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell