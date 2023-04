POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für das Polizeikommissariat Peine vom Sonntag, 09.04.2023

Wolfenbüttel (ots) - Körperverletzung Ein 38jähriger Mann und eine 32jährige Frau gerieten am 09.04.2023, gegen 00.15 Uhr, beim Osterfeuer in Klein Flöthe in Streit. In dessen Verlauf versetzte der Mann der Frau einen Faustschlag an das Kinn, wodurch diese leicht verletzt wurde. Die Beteiligten waren alkoholisiert, gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen ...

