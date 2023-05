Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberischer Diebstahl - Täter gehen auf Helfer los

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rabenbergstraße

24.05.2023, 15.30 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Discounter in der Rabenbergstraße in Wolfsburg, bei dem zwei 41 und 44 Jahre alte Täter einen 29-Jährigen Zeugen angriffen und leicht verletzten.

Am Mittwochnachmittag fiel der 41-Jährige einer Verkäuferin des Discounters auf, als er sich Bierdosen in seine Jacke steckte und das Geschäft verließ. Vor dem Geschäft sprach die Mitarbeiterin den 41-Jährigen an, zudem mittlerweile sein 44-jähriger Begleiter gestoßen war. Es entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den Männern und der Angestellten, welches ein 29 Jahre alter Kunde mitbekam und zu Hilfe eilte. Als sich die Männer durch Flucht entziehen wollten, ging der 29-Jährige beherzt dazwischen, woraufhin er von dem 41 Jahre alten Täter mit Schlägen und Tritten angegriffen wurde. Sein 44-jähriger Begleiter schlug dem Helfer eine Glasflasche ins Gesicht, wobei die Flasche zerbrach. Der 29-Jährige wurde durch die Angriffe verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren werden.

Die Täter konnten durch weitere Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und auf dem Boden fixiert werden. Beide wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle transportiert. Aufgrund einer offensichtlichen Alkoholbeeinträchtigung wurden bei beiden Tätern eine Blutprobe angeordnet und entnommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde der 44-Jährige entlassen. Der 41 Jahre alte Täter verblieb aufgrund seiner erheblichen Alkoholbeeinträchtig bis zu seiner Ausnüchterung im Gewahrsam.

