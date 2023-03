Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrrad aus dem Hausflur gestohlen

Erkelenz (ots)

Am Mittwoch (29. März) wurde gegen 22.00 Uhr ein Fahrrad aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses an der Wilhemstraße entwendet. In der Nacht konnten Zeugen laute Stimmen von mehreren Personen hören. Am Donnerstagmorgen (30. März), gegen 05.20 Uhr, wurde festgestellt, dass die Haustür offen stand und das Fahrrad fehlte. Entwendet wurde ein Mountainbike der Marke Conway in der Farbe blau/weiß.

