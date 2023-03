Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ladendiebstahl

Heinsberg (ots)

Am gestrigen Donnerstag (30. März) befand sich gegen 14.20 Uhr eine weibliche unbekannte Person im Verkaufsraum eines Geschäftes an der Apfelstraße. Die Frau hatte einen mit Ware gefüllten Rollkorb bei sich, mit dem sie in einem unbeobachteten Moment das Geschäft verließ. Eine Mitarbeiterin konnte der Frau auf einen Parkplatz folgen. Dort sah sie, wie die Diebin die Ware in den Kofferraum eines blauen Opel Corsa, legte. Als sie die Frau ansprach, reagierte diese nicht, sondern stieg in das Fahrzeug und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Kennzeichen war nicht am Fahrzeug selbst angebracht, sondern lag hinter der Heckscheibe. Da die Zeugin das Fahrzeug fotografieren konnte, wurde festgestellt, dass es sich um dasselbe Kennzeichen handelte, dass auch beim Tankbetrug am 29. März verwendet worden war. (Wir berichteten mit PB Nr. 88 von Donnerstag, 30. März) Auch die Beschreibung der Zeugin deutet daraufhin, dass es sich um dieselbe Person handeln könnte. Die Frau war zirka 30-40 Jahre alt, etwa 1,75 m groß, hatte wahrscheinlich dunkelrotes kinnlanges Haar und intensiv blaue Augen. Sie hat ein eher ungepflegtes Erscheinungsbild. Sie trug eine schwarze Jogginghose sowie eine schwarze Fleece--Jacke mit einem pinken Streifen am Kragen. Unter der Jacke trug sie ein knallrotes Oberteil. Die Schuhe waren schwarz mit einer dicken Sohle.

Hat jemand die verdächtige Person oder das Fahrzeug gesehen, bzw. kann Angaben zum Geschehen machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell