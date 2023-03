Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tanken ohne zu zahlen

Wegberg (ots)

Am 29. März (Mittwoch) um 11.20 Uhr betankte eine bisher unbekannte Frau ihren Pkw an einer Tankstelle an der Beecker Straße. Im Anschluss setzte sich die Frau in ihr Auto und fuhr ohne zu bezahlen davon. Bei dem Wagen handelte es sich um einen lilafarbenen Opel Corsa, der ein auffälliges Sonnendach mit Stoffverdeck hatte. Die Kennzeichen lagen hinter der Scheibe und waren nicht am Fahrzeug angebracht. Die unbekannte Frau kann wie folgt beschrieben werden: Sie war zirka. 30-40 Jahre alt, etwa 1,75 m groß und hatte rotes kinnlanges Haar. Die Frau trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Schrift, eine schwarze Kapuzenjacke, eine graue Jogginghose und hellblaue Turnschuhe. Wer kann Angaben zur Person machen, oder hat zum Tatzeitraum an der Tankstelle Beobachtungen gemacht? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell