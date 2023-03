Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hund beim Spaziergang vergiftet

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Am Mittwoch (22. März) machte der Betroffene einen Spaziergang mit seinem belgischen Schäferhund. Er ging vom Feldweg Küpper, an der Straße Alte Schmiede entlang über die Wurmstraße bis zur Wurmbrücke. Im Rahmen dieses Spaziergangs muss der an einer langen Leine laufende Hund Gift gefressen haben, welches dazu führte, dass er am Folgetag zusammenbrach und durch einen Tierarzt eingeschläfert werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

