BPOL-HH: Nach Taschendiebstahl: Bundespolizei nimmt professionelles Duo im Hamburger Hauptbahnhof fest.

Am 20.03.2023 gegen 17.25 Uhr wurden zwei Tatverdächtige (m.22, m.35) nach einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 49-jährigen Frau im Hauptbahnhof von Zivilfahndern der Bundespolizei vorläufig festgenommen. "Das professionelle "Diebes-Duo" ist aufgrund von offensichtlich begangenen Eigentumsdelikten polizeilich einschlägig bekannt. Die algerischen Staatsangehörigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der U-Haftanstalt zugeführt."

Die beiden Beschuldigten gerieten zuvor durch ihr tätertypisches Verhalten im Hauptbahnhof in das Visier eingesetzter Zivilfahnder. Offensichtlich suchte das Duo gezielt nach Opfern, um an Wertsachen zu gelangen. Dabei scheiterte zunächst ein versuchter Taschendiebstahl bei einem Reisenden. Anschließend suchten sich die Beschuldigten am stark durch Reisende frequentierten Südsteg im Hauptbahnhof ein neues Opfer.

"Dabei agierte das Duo gemeinsam und arbeitsteilig. Der 22-Jährige griff blitzschnell in die Jacke der Geschädigten (w.49) und übergab das gestohlene Handy seinem Partner (m.35), der die Tathandlung mit seinem Körper abdeckte. Mit dem Diebesgut entfernte sich der Tatverdächtige anschließend schnell vom Tatort."

Eingesetzte Zivilfahnder der Bundespolizei beobachteten die Tathandlungen und konnten die Beschuldigten stellen und vorläufig festnehmen. Das Duo wurde für die weiteren bundespolizeilichen Maßnahmen gefesselt zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. "Bei einem Tatverdächtigen (m.35) wurde neben dem gestohlenen Handy weiteres mutmaßliches Diebesgut (neue Bekleidung, Schuhe mit Preisetiketten) in einem mitgeführten Rucksack aufgefunden und sichergestellt."

Die Geschädigte (w.49) hatte erst später den Diebstahl ihres Handys bemerkt und erstattete umgehend eine Anzeige auf der gemeinsamen Sicherheitswache der Bundes- und Landespolizei am Hauptbahnhof. Der deutschen Staatsangehörigen konnte das zuvor entwendete Handy wieder ausgehändigt werden.

Entsprechende Strafverfahren wurden gegen die Beschuldigten eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der U-Haft zugeführt.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei wiederholt vor Taschendieben:

"Seien Sie wachsam und führen Sie Geldbörsen und Handys nur in geschlossenen Innentaschen mit sich. Der Ideenreichtum der Taschendiebe kennt keine Grenzen; bringen Sie jeden Diebstahl zur Anzeige. Nur so kann die Bundespolizei weitere Ermittlungen aufnehmen und ggf. Täter auch im Nachgang ermitteln."

