POL-WOB: Letzte Fußballbundesligaspiel der Saison 2022/2023 - Polizei gibt Hinweise

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Rabenbergstraße 24.05.2023, 15.30 Uhr Am Mittwochnachmittag kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Discounter in der Rabenbergstraße in Wolfsburg, bei dem zwei 41 und 44 Jahre alte Täter einen 29-Jährigen Zeugen angriffen und leicht verletzten. Am Mittwochnachmittag fiel der 41-Jährige einer Verkäuferin des Discounters auf, als er sich Bierdosen in seine Jacke steckte und das ...

mehr