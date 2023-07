POL-VIE: Viersen-Süchteln: Angriff mit Stock auf Radfahrer - Zeugen gesucht

Willich (ots) - In der Zeit zwischen 20.07.23 und 31.07.23 verschafften sich bislang unbekannte Täter in Abwesenheit der Bewohner Zugang zu einem Einfamilienhaus auf der Küferstraße in Willich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Einbrecher gewaltsam durch eine Terrassentür in das Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. ...

