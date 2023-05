Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede vom 07.05.2023

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall unter Missachtung Rotlicht zeigender Lichtzeichensignalanlage

Salzgitter-Watenstedt, Heinrich-Büssing-Straße/Sudetenstraße, 06.05.2023

Am Abend des Samstages fährt ein 81-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter mutmaßlich bei Rotlicht zeigender Lichtzeichensignalanlage in den Einmündungsbereich Heinrich-Büssing-Straße/Sudetenstraße. Es kommt dabei zu einem Zusammenstoß mit einem Transporter. Glücklicherweise wird bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt und es entsteht an den Kraftfahrzeugen lediglich geringer Sachschaden. Der 81-jährige Fahrzeugführer weist körperliche Einschränkungen auf, die für eine Fahruntauglichkeit sprechen. Aus diesem Grund wurde der Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmt und ihm das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Trunkenheit im Verkehr

Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße, 06.05.2023

Am Abend des Samstages fährt ein 41-jähriger aus Salzgitter mit seinem Fahrrad an der Polizeiwache der Polizeiinspektion Salzgitter vor, um sich nach einem verlorenen Schlüsselbund zu erkundigen. Da bei der Person motorische Auffälligkeiten festgestellt werden können, wird bei der Person ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser Test ergibt einen Wert von 3,21 Promille. Bei dem nunmehr Beschuldigten einer Straftat wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell