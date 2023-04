Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Großbrand in Hamburg Rothenburgsort - Aktualisierung

Hamburg (ots)

Hamburg Rothenburgsort, Feuer sechs Löschzüge, 09.04.2023 bis 11.04.2023, Billstraße

Die Brandbekämpfung ist am Ostermontag durch Kräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr auch die Nacht hindurch bis zum Dienstagmorgen fortgesetzt worden. Derzeit ist der Brand zu 95% gelöscht. In einzelnen Bereichen der stark einsturzgefährdeten Hallen sind nach wie vor Hotspots, Brandherde und Glutnester zu finden. Rauchfahnen sind deutlich sichtbar. Diese Brandherde können mit Mitteln der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks nicht erreicht werden, ohne dass sich Einsatzkräfte in Lebensgefahr begeben müssten.

Die Grundstücksbesitzer müssen jetzt spezialisierte Abbruchunternehmen beauftragen, die für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg die Einsturzgefahr der Hallen beseitigen und Trümmer räumen, damit die Brandherde erreicht und gelöscht werden können. Eine Prognose, wann endgültig "Feuer aus" auch der letzten Brandherde gemeldet werden kann, lässt sich derzeit nicht absehen. Der Einsatz wird aber sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Aktuell ist die Feuerwehr Hamburg mit einem Löschzug mit 16 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr vor Ort. Insgesamt waren etwa 400 Kräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr in das Einsatzgeschehen eingebunden.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell