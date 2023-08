Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Zwei Verkehrsunfälle mit Radfahrenden - 63-Jähriger und 37-Jähriger leicht verletzt

Kreis Viersen (ots)

Am 01.08.2023 hat es zwei Unfälle mit Radfahrenden gegeben. Zum einen fuhr ein 50-jähriger Kempener gegen 12.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Willicher Straße in Tönisvorst-St. Tönis aus einer Grundstückseinfahrt heraus und schaute hierbei den Verkehr nicht ordnungsgemäß. Auf Grund dessen kollidierte er mit einem 63-jährigen Tönisvorster, welcher mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Radweg in Fahrtrichtung Pastorbusch unterwegs war. Auf Grund der Kollision stürzte der 63-Jährige und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zum anderen beabsichtigte ein 35-jähriger Hindenburger gegen 08.00 Uhr mit seinem Lkw nach links auf den Siemensring in Willich abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang schaute der 35-Jährige auf Grund von eingeschränkter Sicht durch geparkte Autos nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit einem 37-jährigen Willicher. Er fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Siemensring aus Fahrtrichtung Anrather Straße kommend. Er beabsichtigte der Straße weiter zu folgen und konnte den Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Lkw nicht mehr verhindern. Durch die Kollision stürzte der 37-jährige auf die Fahrbahn und wurde mit einem Krankenwagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. / AM (740)

