Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Brand in Küche in Wachtberg-Pech

Wachtberg (ots)

Am Abend des 30.03.2023 wurde die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg in den Forstweg nach Wachtberg-Pech alarmiert. Dort war in einer Küche im Keller eines Wohnhauses ein Holzbrett auf einem Herd in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer vom Anwohner bereits mit einem Pulverlöscher gelöscht. Dennoch wurde die Einsatzstelle von der Feuerwehr kontrolliert und das Brandgut nach draußen gebracht.

Da sich die Person während des Löschversuchs im Raum mit dem Brandrauch aufhielt, wurde diese vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Nachdem die Räumlichkeiten ausgiebig gelüftet wurden und nach Kontrolle mit einer Wärmebildkamera keine Glutentwicklung festgestellt werden konnte, war der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

