Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel/Hochfeld: Kripo ermittelt nach mehreren Raubdelikten - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Nach mehreren Raubdelikten vom Wochenende (10./11. September) sucht die Polizei Zeugen. Dreimal schlugen Unbekannte im Dellviertel und in Hochfeld zu, attackierten ihre Opfer und flüchteten mit Smartphones und Geldbörsen. Die Fälle im Detail:

Ein Mitarbeiter (48) eines Netzbetreiber-Shops an der Königstraße (Dellviertel) alarmierte am Samstagmittag gegen 13:35 Uhr die Polizei, weil drei Unbekannte mehrere Handys gestohlen hatten. Die Männer rissen die Smartphones aus den Halterungen und flüchteten in Richtung Steinsche Gasse. Dabei hielt der 48-Jährige einen der Täter fest, der daraufhin versuchte, den Mitarbeiter zu schlagen. Der Räuber riss sich los. Er und seine zwei Komplizen werden auf 18 bis 20 Jahre und 1,70 bis 1,80 Meter Größe geschätzt. Sie alle hatten eine sportliche Statur und trugen weiße und schwarze Oberbekleidung.

Ebenfalls im Dellviertel soll am frühen Sonntagmorgen (11. September, 4:40 Uhr) ein 35-Jähriger am Friedrich-Wilhelm-Platz ausgeraubt worden sein. Der Mann berichtete der Polizei, dass ihn zwei Personen an einer Bushaltestelle mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen hätten. Sie schnappten sich die Geldbörse des 35-Jährigen und flüchteten. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Auf ein Portemonnaie abgesehen hatten es auch zwei Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (00:30 Uhr) auf der Liebfrauenstraße (Hochfeld). Die beiden Männer drückten einen 60-Jährigen, während er eine Tasche aus seinem Auto holte, gegen das Fahrzeug und zogen dann die Geldbörse aus der Hosentasche des Mannes. Das Duo rannte in unbekannte Richtung. Sie werden wie folgt beschrieben: 1,80 Meter groß, dunkle Haare, Kopfbedeckung, einer von ihnen war schlank, der andere korpulente.

Das Kriminalkommissariat 13 nimmt in allen Fällen Hinweise unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell