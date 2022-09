POL-DU: Vierlinden: Unter Alkoholeinfluss und von Sprachnachricht abgelenkt - 24-Jährige baut Unfall

Duisburg (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag (7. September, gegen 12:30 Uhr) die Mitarbeiterin (22) eines Bekleidungsgeschäfts an der Wanheimer Straße überlistet und Geld geraubt. Der etwa 40 Jahre alte Mann hielt sich zunächst in der Filiale auf und hörte wohl, wie die 22-Jährige zu einer anderen Mitarbeiterin sagte, dass sie Wechselgeld bräuchte. Da bot er seine Hilfe an und sagte, dass er in der Nähe ...

