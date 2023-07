Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrzeug beschädigt und weitergefahren

Eschbach (ots)

Im Zeitraum vom 17.07. um ca. 20:00 Uhr bis zum 18.07. um ca. 13:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht in der Löwenthalstraße in Eschbach. Dort war ein Peugeot am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Dieser wurde von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und erheblich beschädigt. Das Schadensbild und die Schadenshöhe von ca. 4000EUR an dem Peugeot lassen darauf schließen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW oder Pritschenwagen gehandelt haben könnte. Weiter konnten an dem Peugeot rote Lackanhaftungen festgestellt werden.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

