Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung der Kriminalpolizei Altenburg - wer kennt die abgebildete Person?

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 28.11.2022 zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einem 75-Jährigen sein Portemonnaie, als er gerade in einem Lebensmittelgeschäft in der Kauerndorfer Allee einkaufen war. Kurz nach der Tat nahm der Täter in einer Sparkassenfiliale direkt am Tatort drei Geldabhebungen vor und entwendete so einen vierstelligen Betrag vom Konto des Geschädigten. Dabei wurde der Täter von einer Kamera aufgenommen.

Der Mann kann als kräftig und zwischen 35 und 45 Jahren beschrieben werden. Des Weiteren war er mit einer blauen Mütze und dunklen Sachen bekleidet.

Wer kennt die abgebildete Person oder kann Hinweise zu seiner Identität geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 zu melden. (TL)

