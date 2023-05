LPI-G: Bahnhofsunterführung mit Graffiti beschmiert

Altenburg (ots) - Schmölln: Ein 17-jähriger Fahrer eines Krad KTM befuhr am 30.05.2023, gegen 18:45 Uhr die Straße von Saara nach Großstöbnitz. In einer Linkskurve stürzte er und verletzte sich dabei. Durch den Rettungsdienst wurde der 17-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Am Krad entstand Sachschaden. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 ...

