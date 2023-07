Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlange sorgt für Aufsehen

Edenkoben (ots)

Am Mittag des 19.07.2023, um 13:30 Uhr, wurde durch besorgte Bürger eine Schlange im Bereich der Finanzschule Edenkoben mitgeteilt. Vor Ort konnte der Sachverhalt so bestätigt werden, woraufhin mit einem Experten für Reptilien Kontakt aufgenommen wurde. Dieser gab sofort Entwarnung. Bei dem Tier handelte es sich um eine einheimische Ringelnatter, welche nicht giftig und somit harmlos ist. Dass sich diese Tiere in Wohngebiete verirren ist nichts Ungewöhnliches, da sich diese bei den heißen Temperaturen immer ein kühles und schattiges Plätzchen suchen.

