Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Bürgermeister Gebing übergibt sechs Fahrzeuge an ihre neuen Standorte bei der Feuerwehr Kleve

Kleve-Brienen (ots)

In einer feierlichen Zeremonie hat Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing am 4. Mai die fünf neuen mittleren Löschfahrzeuge (MLF) an die Einheiten Kleve, Donsbrüggen, Wardhausen-Brienen, Düffelward und Keeken übergeben. Zudem konnte ein umgebautes und neu ausgerüstetes Fahrzeug (TSF-W) an die Löschgruppe Schenkenschanz überstellt werden. Der Leiter der Feuerwehr Kleve, Ralf Benkel, nutzte die Veranstaltung auch, um ein Mitglied der Löschgruppe Wardhausen-Brienen für eindrucksvolle 70 Jahre im Dienste der Feuerwehr zu Ehren und eine Beförderung zum Brandinspektor vorzunehmen.

Die fünf MLF waren kurz vor Weihnachten in Kleve eingetroffen und kurze Zeit später in Dienst gestellt worden. Nun fand die offizielle Übergabe statt. Ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W), das zuvor in Donsbrüggen gestanden hatte, war durch die Gerätewarte der Stadt Kleve für seinen neuen Einsatzort in Schenkenschanz aufgerüstet und ertüchtigt worden und wurde bei dieser Gelegenheit in die Hände der Löschgruppe Schenkenschanz übergeben. Diakon Michael Rübo segnete alle sechs Fahrzeuge ein.

Eine besondere Ehrung ging dem 90-jährigen August Michels zu, der Mitglied der Ehrenabteilung am Standort Wardhausen-Brienen ist. Er war 1953 in die Feuerwehr eingetreten und feierte somit im letzten Jahr sein siebzigjähriges Dienstjubiläum. Im Kreise seiner Familie (Sohn und zwei Enkel sind ebenfalls aktive Feuerwehrmänner) empfing er die Ehrung von Wehrleiter Ralf Benkel. Auch Bürgermeister Gebing nutzte die Gelegenheit um herzliche Glückwünsche auszusprechen. Sven Vervondern, der stellvertretende Löschzugführer des Löschzugs Kleve, wurde zum Brandinspektor befördert. Herzlichen Glückwunsch!

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell