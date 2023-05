Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Einladung zum siebten internationalen Feuerwehr-Oldtimertreffen in Düffelward

Bild-Infos

Download

Kleve-Düffelward (ots)

Am Donnerstag, dem 18. Mai (Christi Himmelfahrt) findet zum siebten Mal das internationale Feuerwehr-Oldtimertreffen in Düffelward statt. Um 11 Uhr geht es los: Zahlreiche Aussteller und ein umfangreiches Rahmenprogramm lassen auf einen schönen Feiertag in der Klever Niederung hoffen. Auch die Jugendfeuerwehr wird eine Übung vorführen. Außerdem kann das neue mittlere Löschfahrzeug (MLF) der Löschgruppe Düffelward bestaunt werden. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Im Jahr 2009 startete die Löschgruppe Düffelward erstmals das mittlerweile bei Jung und Alt sehr beliebte Feuerwehr-Oldtimertreffen anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Löschgruppe unter dem Motto: "Ein Dorf sieht rot". Von Anfang an nahmen deutsche wie auch niederländische Teilnehmer/innen mit ihren Fahrzeugen und Exponaten am Treffen teil. Das gemütliche Frühstück der Teilnehmer, die gemeinsame Ausfahrt und die nachfolgende Ausstellung der Fahrzeuge rund um den Dorfplatz von Düffelward, all das lädt zahlreiche Besucher zum Begutachten, Staunen, Fachsimpeln und kameradschaftlichen Miteinander ein. Eine Fahrzeugprämierung sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorführungen runden den Tag ab. Natürlich gibt es auch Köstlichkeiten vom Grill und aus der Fritteuse, Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke.

Im Jahre 2011 konnte die Löschgruppe Düffelward erstmals ihren eigenen Oldtimer, einen Unimog 404 TLF 8/8 LS aus dem Jahre 1961, den Besuchern des Oldtimertreffens präsentieren. Die Kamerad/innen haben das Fahrzeug in liebevoller Kleinarbeit in den Original-Auslieferungszustand zurück verbracht.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell