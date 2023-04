Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Offene Übung bei der Löschgruppe Griethausen

Du wolltest schon immer mal sehen, wie die Feuerwehr arbeitet? Am 5. Mai um 18:30 Uhr kannst Du bei der Löschgruppe Griethausen der Freiwilligen Feuerwehr Kleve selber mit anpacken. Am neuen Feuerwehrhaus am Postdeich 198 gibt es eine "offene Übung", bei der jeder mitmachen kann.

Neue Schutzausrüstung, ein brandneues Feuerwehrhaus und bald auch ein neues Fahrzeug - bei der Löschgruppe Griethausen geht es gerade richtig voran. Am 5. Mai kannst Du ganz unverbindlich zu einer Übung dazukommen, um das Handwerk der Feuerwehr einmal live zu erleben. An diesem Abend soll es nicht nur um Fahrzeug- und Gerätekunde gehen, sondern es soll auch ein Löschangriff geübt werden. Hast Du Lust, mal mit anzupacken? Natürlich gibt es auch die Gelegenheit für einen Blick ins neue Feuerwehrhaus und in die Fahrzeuge. Und es sind viele nette Leute vor Ort, die alle Fragen beantworten können.

