FW-KLE: Drei Keller an der Turmstraße standen voll Wasser

Kleve (ots)

Eine defekte Schmutzwasserpumpe hat am Sonntagvormittag (2. April 2023) dafür gesorgt, dass in drei aneinander gereihten Wohnhäusern an der Turmstraße die Keller voll Wasser liefen. Bewohner alarmierten daraufhin die Feuerwehr Kleve.

Bei Eintreffen des Löschzugs Kleve stand das Wasser ca. 5-15 cm hoch in den Kellerräumen. Mit Hilfe eines Wassersaugers wurde begonnen, das Wasser aus dem Keller zu saugen. Im weiteren Verlauf wurde in einer zu den Gebäuden gehörenden Garage noch ein Schmutzwasser-Schacht entdeckt, der ebenfalls voll Wasser war. Mittels Tauchpumpe wurde auch dieser vom Wasser befreit, woraufhin auch in den einzelnen Kellerräumen der Wasserspiegel absank.

Gegen 11:50 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Hauseigentümer übergeben werden. Im Einsatz waren 15 Kräfte des Löschzugs Kleve unter der Leitung von Brandinspektor Eric Praast.

