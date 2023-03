Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Brand in verrauchtem Industriegebäude konnte gefunden und gelöscht werden

Kleve (ots)

Zu einem Brand in einem Industriegebäude an der Boschstraße wurden heute morgen um 8:25 Uhr die Löschzüge Kellen, West (Rindern / Donsbrüggen) und Nord-West (Wardhausen-Brienen, Düffelward, Keeken) der Feuerwehr Kleve alarmiert. In dem Gebäude einer Bauunternehmung war es zu einer Rauchentwicklung gekommen und der Brandrauch hatte sich unter der Decke einer Halle gesammelt. Da Rauch aus mehreren Stellen außerhalb und innerhalb des Gebäudes drang, war die Lokalisierung des Brandes zunächst schwierig. Das Feuer konnte aber schließlich gefunden und gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

Mithilfe einer Drehleiter wurde das Dach der Halle nach Schadensmerkmalen abgesucht. Einsatzkräfte drangen unter Atemschutz in ein im ersten Obergeschoss liegendes Magazin ein und konnten dort im Bereich einer Lagerstätte für Farben und Lacke ein Feuer entdecken, dass dann schnell gelöscht werden konnte. Parallel wurde das Gebäude mit Überdrucklüftern vom Rauch befreit. Da dieser sich auch einen Weg in die anliegenden Büroräume gebahnt hatte, wurde auch dieser Teil über einen anderen Zugang belüftet.

Durch die zeitnahe Alarmierung und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand auf den Lagerraum begrenzt werden. Gegen 9:30 Uhr konnte Einsatzleiter Ralf Benkel die meisten Einsatzkräfte wieder abrücken lassen, so dass nur einige Kräfte als Brandwache an der Einsatzstelle verblieben. Wenig später konnte das Gebäude aber wieder an den Eigentümer übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell