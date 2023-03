Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Person aus dem Rhein gerettet

Kleve-Salmorth (ots)

Am Sonntag, dem 26. März 2023 gegen viertel vor drei am Nachmittag wurde die Löschgruppe Griethausen der Feuerwehr Kleve zu einer Wasserrettung auf dem Rhein alarmiert. Kräfte der Feuerwehr Emmerich, der DLRG, des THW und des Rettungsdienstes sowie ein Hubschrauber der Polizei waren ebenfalls alarmiert worden, da auf Höhe Emmerich eine Person in den Rhein gefallen sein sollte.

Die Person konnte von Kräften der Feuerwehr Emmerich an einer Buhne an der Einfahrt zum Emmericher Yachthafen aufgefunden werden und wurde sofort notfallmedizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Der zwischenzeitliche Verdacht, es könnte sich noch eine weitere Person im Rhein befinden, konnte nicht bestätigt werden, so dass alle anderen Kräfte den Einsatz abbrechen konnten.

https://feuerwehr-kleve.de/einsatz/1230021005

