Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Löschgruppe Warbeyen feiert ihr 100-jähriges Jubiläum

Kleve-Warbeyen (ots)

Die Löschgruppe Warbeyen wird in diesem Jahr einhundert Jahre. Am Sonntag dem 30. April 2023 findet ab 19:00 Uhr am Feuerwehrhaus in Warbeyen (Huisberdener Straße 8) die Jubiläumsfeier statt.

Neben Spezialitäten vom Grill ist für reichlich gekühlte Getränke gesorgt. Dazu kann zu Musik von DJ Bika in den Mai getanzt werden. Der Eintritt ist frei.

