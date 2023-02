Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Havariertes Boot auf dem Altrhein befreit

Kleve-Griethausen (ots)

Am Mittag des 11. Februar 2023 wurde das Mehrzweckboot der Löschgruppe Griethausen gegen viertel nach Eins zu einer Havarie eines Bootes auf dem Altrhein alarmiert. Der Besitzer des Bootes hatte zuvor die Wasserschutzpolizei um Hilfe gerufen, da dieses durch den fallenden Rheinpegel in Ufernähe auf Grund gelaufen war. Da das Boot der Wasserschutzpolizei ebenfalls wegen des niedrigen Pegels nicht in den Altrhein vordringen konnte, wurde die Feuerwehr im Rahmen der Amtshilfe tätig.

Das Mehrzweckboot der Löschgruppe Griethausen wurde auf Höhe des Fähranlegers in Schenkenschanz zu Wasser gelassen, drang mit vier Einsatzkräften zum havarierten Boot vor und nahm dieses in Schlepp. Mit der Unterstützung einiger Einsatzkräfte vom Ufer aus konnte das Boot befreit und schließlich wieder in tiefere Gewässer geschleppt werden.

