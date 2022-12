POL-PPRP: Streitigkeiten enden blutig

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen (05.12.2022), gegen 10:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters in der Otto-Stabel-Straße. Der Verursacher beschädigte beim Parken einen stehenden Smart fortwo und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Durch Zeugen wurde ein grauer Transporter beobachtet, welcher als Unfallverursacher in Frage kommt. Es werden nun weitere Zeugen gesucht, ...

