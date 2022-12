Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bus verliert Reifen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich am Montag (05.12.2022) an einem Reisebus ein Reifen während der Fahrt. Der Bus war gegen 4.48 Uhr auf der B9 in Richtung Ludwigshafen auf Höhe der Ausfahrt BASF Tor 15/ Pfingstweide unterwegs, als der Bus den Reifen verlor. Mehrere nachfolgende Fahrzeuge fuhren über den Reifen und wurden beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich derzeit auf 5600 Euro. Die Polizei konnte im Anschluss den Bus sowie den 43-jährigen Fahrer ermitteln und sucht nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachteten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

