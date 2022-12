POL-PPRP: Unfallverursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Montag (05.12.2022) stellte eine Streifenwagenbesatzung an einer Tankstelle in der Oppauer Straße ein geparktes Fahrzeug fest. Die 31-jährige Besitzerin saß mit einer Flasche Schnaps auf dem Fahrersitz. Diese hatte sie zuvor in der Tankstelle erworben und es sich in ihrem Auto bequem gemacht. Um auszuschließen, dass die Frau ihr Fahrzeug doch noch unter Alkoholeinfluss bewegt, ...

