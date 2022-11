POL-REK: 221121-1: Kioskbetreiber mit Messer verletzt - Polizei fahndet nach flüchtigem Räuber

Rhein-Erft-Kreis (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17./18.11.) kam es zu mehreren Einbrüchen und Sachbeschädigungen in bzw. an geparkten Autos. Die unbekannten Täter gelangten durch Einschlagen der Seitenscheiben in die Fahrzeuge und durchwühlten den Innenraum. Dort fanden sie in einigen Fällen Bargeld und andere Gegenstände als Tatbeute. Die Taten ...

