Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221120-1 Zeugensuche nach mehreren Einbrüchen in Pkw - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17./18.11.) kam es zu mehreren Einbrüchen und Sachbeschädigungen in bzw. an geparkten Autos. Die unbekannten Täter gelangten durch Einschlagen der Seitenscheiben in die Fahrzeuge und durchwühlten den Innenraum. Dort fanden sie in einigen Fällen Bargeld und andere Gegenstände als Tatbeute. Die Taten ereigneten sich ausschließlich in dem Stadtteil Brühl-Ost. Die Polizei hat die Ermittlung nach den bislang unbekannten Tätern aufgenommen und bittet darum, dass sich mögliche Zeugen melden, die die Einbrüche beobachtet haben oder sonstige Angaben zur Sache machen können. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02233 520 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (eL)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell