Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Fahrzeug in Saarbrücker Weiher gefunden

Ermittlungen im Fall einer seit 2014 vermissten Frau aus Dudweiler

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Am gestrigen Samstag (18.02.2023) fand ein Angler in einem Weiher im Bereich des Saarbrücker Stadtteiles Rußhütte einen PKW, der komplett unter Wasser lag. In dem Auto fanden Polizeitaucher eine weibliche Leiche.

Die technische Einsatzeinheit der saarländischen Bereitschaftspolizei barg noch am Samstag das Fahrzeug, das zwischenzeitlich auch kriminaltechnisch untersucht worden ist. Anhand der noch am Fahrzeug befindlichen Kennzeichen stellte sich schnell heraus, dass es sich um das Fahrzeug einer Frau aus Saarbrücken-Dudweiler handelt, die seit Ende Dezember 2014 vermisst wurde.

Der Fall der damals 59 Jahre alten Frau wurde auch am 10.02.2016 in der Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" dargestellt. Trotz vieler Hinweise, die nach der Sendung eingingen, konnte der Verbleib der Frau nicht geklärt werden.

In einer für den kommenden Dienstag (21.02.2023) angesetzten Obduktion sollen die Identität der Toten geklärt und die Todesursache festgestellt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell