POL-SL: Diebstahl eines Wohnmobils der Marke Fiat / Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots) - Am heutigen Nachmittag (Freitag, 10.02.2023) nahmen Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums (LPP) eine 25-jährige serbische Staatsangehörige in einem Wohnanwesen in Saarbrücken fest. Die 25-jährige war aufgrund eines europäischen Haftbefehls einer Luxemburger Behörde (District Court of Luxembourg) Ende Dezember 2022 zur Festnahme und ...

